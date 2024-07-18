На сколько и как штрафуют за перегруз автомобиля

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Перегруженные машины представляют опасность на дорогах, так как перевес негативно влияет на их управляемость. Рассказываем, как рассчитывается вес ТС, сколько штраф за перегруз, где его можно проверить и как оспорить штраф за перегруз в случае несогласия.

Что такое перегруз

Перегруз – это превышение двух параметров:

общей разрешенной массы вместе с грузом и пассажирами;

давления на оси транспортного средства из-за неравномерного размещения груза.

Перегруз негативно влияет на:

Качество дорожного покрытия. Асфальт прогибается под тяжелым весом, на дороге появляются ямы и трещины.Аварийность на дорогах.

Перегруженный грузовик хуже управляется и имеет более длинный тормозной путь, поэтому высока вероятность тяжелых ДТП.

Техническое состояние ТС. Из-за перегруза быстрее изнашивается подвеска и другие элементы конструкции автомобиля.

По этим причинам в России введен штраф за перегруз. Чтобы его не назначили, нужно рассчитывать вес машины и соблюдать простые рекомендации, о которых расскажем далее.

Как узнать вес автомобиля

Масса грузовика вместе с грузом рассчитывается при сложении этих двух параметров. Массу ТС можно узнать из ПТС, вес груза – из сопроводительной документации к нему.

Сложнее узнать давление по осям.

Опытные водители определяют его следующим образом:

Рассчитывают при помощи калькулятора на сайтах грузоперевозчиков.

Смотрят на рисунок протектора шин. Чем он глубже, тем выше давление на ось.

Оба метода имеют погрешности. Максимально точный вес по осям показывают специальные весы. Грузовик заезжает на пластины со встроенными датчиками, которые определяют силу давления колес.

На ком лежит ответственность за перегруз

По закону ответственность за перевес грузового транспорта несет:

водитель, управлявший автомобилем;

компания-грузоперевозчик;

сотрудник компании, отправивший перегруженный грузовик на рейс.

Если владелец сдает грузовик в аренду, он может обжаловать штраф за перегруз в машине в суде, так как вина лежит на другом человеке. Невиновность подтвердит подписанный договор аренды. Если суд встанет на сторону владельца авто, придется платить штраф водителю за перегруз.

Кто выписывает штраф за перегруз грузового автомобиля

Штраф за перегруз на физлицо, компанию или ее сотрудника выписывают автоинспекторы, выявившие нарушение на дороге.

Штраф также могут назначить по данным стационарных комплексов, которые автоматически вычисляют массу груженого автомобиля, если он движется со скоростью не более 140 км/ч. При выявлении перегруза автоматически проверяется специальное разрешение. Если оно отсутствует, информация об этом передается в ГАИ.

Зафиксировать перегруз автомобиля, за который будет назначен штраф, также могут мобильные комплексы, которые разворачивают Ространснадзор и автоинспекторы.

Штраф за перегруз грузового автомобиля

Штрафы за перегруз грузового автомобиля в 2024 году прописаны в ст. 12.21.1 КоАП РФ. Размер взыскания зависит от процента перевеса.

Какой штраф за перегруз грузового автомобиля, узнаете из таблицы.

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Взыскание грозит не только за перегруз авто – штраф также назначают за недостоверные сведения о грузе в сопроводительных документах.

Размеры штрафов следующие:

водитель – 5 000 рублей;

должностное лицо – 25-30 тыс. рублей;

юрлицо – 350-400 тыс. рублей.

Отдельный штраф положен за проезд под знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Подробно об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Водителям и собственникам также назначают штрафы за грузовик свыше 12 тонн, который двигается без оплаты на дорогах общего пользования. Штраф выписывают по ст. 12.21.3 КоАП РФ:

5 000 рублей – при первом нарушении;

10 тыс. рублей – при повторном нарушении.

На все штрафы действует скидка 50% при оплате в течение 20 дней с момента назначения.

Как и где оплатить штраф за перегруз

Проверить штраф за перегруз грузового автомобиля можно через онлайн-сервис «Автокод». Данные подгружаются за несколько секунд.

После того, как будет произведена оплата штрафа ГИБДД, сервис передаст данные в ГАИ и направит банковскую выписку на указанный е-мейл.

Как оспорить штраф за перегруз

Обжалование штрафа за перегруз возможно в следующих случаях:

До отправки в рейс грузовая машина проходила процедуру взвешивания, и есть доказательства, что превышения нагрузки не было.

У весов, на которых взвешивали грузовик, нет сертификата.

В протоколе допущены ошибки: нет данных о точности весов, заключения эксперта, который взвешивал машину.

Автомобиль был арендован, и есть подписанный договор.

На обжалование штрафа за перегруз дается десять дней со дня вынесения постановления.

Важно! Чтобы повысить шанс на обжалование штрафа, следите за тем, чтобы в транспортной накладной был указан вес груза. Если на пункте весового контроля обнаружится перевес, отвечать за это будет отправитель. Если на объекте имеются весы, взвесьте машину и получите документ с зафиксированным результатом. Если у авто отсутствует пломба, снимите на видео все, что погружено в контейнер. Так вы докажете, что ничего не догружали в дороге. Чем длиннее маршрут и чем больше пройдено пунктов весового контроля, тем выше шанс обжаловать штраф за перегруз. Можно запросить у пунктов данные и подтвердить вес машины.

Как обжаловать штраф за перегруз?

Для этого необходимо:

Составить жалобу. Она пишется на имя руководителя отдела ГИБДД, инспектор которой назначил штраф. Бланк и образец жалобы на постановление об административном правонарушении можете скачать по ссылке.

Подать документ в ГАИ. Это можно сделать лично или через почту.

Жалобу рассматривают десять дней. Если ее отклонят, в 60-дневный срок надо оплатить штраф.

Как избежать штрафа за перегруз на ось

Перевес на оси случается чаще всего из-за неравномерного распределения груза в контейнере.

Вот часть рекомендаций по погрузке:

Правильно распределить груз по контейнеру. Это важно при перевозке груза разных размеров. Не нужно укладывать тяжелые предметы в один конец контейнера.

Моделировать погрузку. Есть специальные компьютерные программы, которые рассчитывают расположение груза в контейнере с учетом их формы и массы.

Использовать модуль нагрузки на ось. При заполнении контейнера устройство измеряет нагрузку по осям и предупреждает о превышении нормы..

Груз должен быть хорошо зафиксирован, иначе при маневрах он может сместиться и добавить нагрузку на одну из осей.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф за перегруз легкового автомобиля?

За перевес легковушки штрафуют по ч. 1 ст. 12.21 КоАП на сумму 500 рублей. Перегруз определяется визуально, без применения специальных технических средств. Если днище машины находится слишком низко, инспектор ГИБДД выпишет штраф.

Штраф за перегруз легкового автомобиля пассажирами не предусмотрен. Но если количество пассажиров превышает количество пассажирских мест, водителя накажут штрафом 1 000 рублей за каждого непристегнутого пассажира.

Какая статья за перегруз в машине?

Штрафы за перегруз в 2024 году попадают под действие статьи 12.21.1 КоАП.

Кто несет ответственность за перегруз по осям в РФ?

По ст. 12.21.1 КоАП за перевес отвечает:

водитель;

сотрудник, выпустивший ТС в рейс;

юрлицо, которое перевозило груз.

Размер штрафа за перегруз на ось не зависит от формы собственности компании-грузоперевозчика.

Что будет водителю за перегруз грузового автомобиля?

Водителя оштрафуют по ст. 12.21.1 КоАП на сумму от 1 до 10 тыс. рублей. Размер взыскания зависит от процента превышения допустимой нагрузки.

Автор: Елена Сапунова