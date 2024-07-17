Стало известно, почему разбился единственный в мире гиперкар Lotus Evija X

Стала известна причина аварии на Фестивале скорости в Гудвуде, в которой разбился единственный в мире гиперкар Lotus Evija X. Как сообщает Motor1.ru, водитель отключил систему контроля тяги.

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Электрический гиперкар с мощностью двигателей почти 2000 л.с. врезался в ограждение из сена почти сразу после старта. Водитель не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

По данным Lotus, водитель отключил систему контроля тяги, из-за чего она мгновенно передала все 1700 Нм крутящего момента на колеса. В результате задняя пара стала двигаться так, словно автомобиль находился на скорости в 275 км/ч. Пилот попытался спасти гоночное авто, отпустив педаль газа, однако не смог удержать его ровно. Отметим, что все это произошло всего за 1,5 секунды.

«После официальной оценки, проведенной Goodwood и Lotus, было установлено, что причиной стало асимметричное сцепление, вызванное чрезмерной коррекцией во время быстрого ускорения на стартовой линии», — заявила Lotus.



В компании подчеркнули, что ущерб автомобилю оценивается как минимальный. Сколько времени займет восстановление Evija X не уточняется.