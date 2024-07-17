Сколько стоят электромобили Zeekr в странах СНГ

Эксперты сравнили цены на автомобили марки Zeekr в четырех странах СНГ. Сравнение стоимости китайских электрокаров популярного в России бренда (который официально у нас не представлен) публикует портал «Китайские автомобили». Если на российском рынке модели марки продаются полуофициально, то в четыре страны, а именно в Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, их поставляют вполне легально. Ценообразование при этом заметно расходится — в рублях разница может достигать полумиллиона.

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Например, лифтбек Zeekr 001, который является самой продаваемой моделью марки, в Беларуси стоит дороже всего: там его можно купить за 166,5 тысячи белорусских рублей (46,6 тысячи евро, или 4,5 миллиона российских рублей). Для сравнения — в Узбекистане этот же автомобиль оценен в 633 миллиона сумов (45,9 тысячи евро, или 4,4 миллиона рублей), в Казахстане — в 23,25 миллиона тенге (45 тысяч евро, или 4,33 миллиона рублей), а в Азербайджане он обойдется минимум в 78 тысяч манатов (42,1 тысячи евро, или 4,05 миллиона рублей).

Кроссовер Zeekr X выгодно можно купить в Казахстане, где модель в стартовой комплектации стоит 15,4 миллиона тенге (29,8 тысячи евро, или 2,88 миллиона рублей). Чуть дороже он стоит в Узбекистане — 417 миллионов сумов (30,2 тысячи евро, или 2,9 миллиона рублей), и Азербайджане — 59,3 тысячи манатов (32 тысячи евро, или 3,1 миллиона рублей). Наконец, в Беларуси за эту модель просят минимум 123,5 тысячи белорусских рублей, что в пересчете в евро составляет 34,55 тысячи, а в российские рубли — 3,33 миллиона.

Ну, а минивэн Zeekr 009, который в России можно встретить даже в такси, представлен в двух странах: Беларуси и Азербайджане. Цены на белорусском рынке стартуют с отметки 256,5 тысячи белорусских рублей (74,3 тысячи евро, или 7,15 миллиона рублей российских), а на азербайджанском — от 131,75 тысячи манатов (71,1 тысячи евро, или 6,85 миллиона рублей).

В конце июня появилась информация о том, что Zeekr запретил продавать свои машины в Республике Беларусь и России: якобы с 1 июля покупка и доставка электрокаров по параллельному импорту станет невозможной. Однако дилеры поспешили заверить, что из продажи Зикры не исчезнут.