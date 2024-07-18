Илон Маск подтвердил, что премьера Tesla Robotaxi задерживается

Изначально намеченная на 8 августа этого года премьера революционного беспилотного Tesla Robotaxi перенесена на более поздний срок, так как в его конструкцию нужно внести некие «важные изменения».

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Задержки запусков новых моделей давно стали неприятной традицией в компании Tesla: например, анонсированный в 2017 году спорткар Tesla Roadster второго поколения до сих пор не вышел на рынок.

О скорой премьере беспилотного Tesla Robotaxi глава компании Илон Маск объявил в апреле этого года после скандальной публикации Reuters, в которой со ссылкой на инсайдеров сообщалось, что Tesla свернула проект дешёвого электромобиля за 25 000 долларов и готовит вместо него революционную, полностью беспилотную модель. Tesla Robotaxi — неофициальное название этой новинки, коммерческое имя пока не раскрыто.

Robotaxi — это, по сути, первоначальная концепция бюджетной модели Tesla, от которой компания отказалась впоследствии из-за трудностей в разработке автопилота и к которой вернулась с подачи Илона Маска, решившего, что традиционный бюджетный электромобиль с рулём и педалями не будет иметь большого успеха из-за сильной конкуренции на рынке со стороны китайских автопроизводителей.

Илон Маск давно одержим идеей беспилотного автомобиля: первый релиз своего автопилота компания Tesla выпустила еще в 2015 году — тогда это был всего лишь продвинутый трассовый адаптивный круиз-контроль. В 2022 году Tesla запустила в коммерческую эксплуатацию «полный автопилот» FSD (Full Self-Driving), способный самостоятельно проехать маршрут практически любой сложности, при этом с юридической точки зрения FSD — это всего лишь автопилот второго уровня по классификации SAE, при котором водитель должен всё время следить за дорогой. Сертифицировать FSD на более высоком уровне Tesla пока не может, но тем не менее замахнулась на полноценное Robotaxi, у которого, вероятно, не будет руля и педалей.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщил, что премьера Tesla Robotaxi перенесена с 8 августа на более поздний срок — ориентировочно на октябрь. На этой неделе Илон Маск в соцсети Х подтвердил, что Tesla Robotaxi нуждается в доработках, но не сообщил подробностей и не назвал новую дату премьеры. Скорее всего, в этом году в том или ином виде Tesla Robotaxi всё-таки предстанет перед публикой в статусе прототипа, а когда начнётся серийное производство, вряд ли сегодня знает сам Илон Маск, так как легализовать полноценный беспилотный автомобиль без руля и педалей на данный момент невозможно из-за неразрешимых этических и юридических противоречий. Максимум, что может предложить современным автопром по части беспилотных машин — это третий уровень по классификации SAE, да и то с массой оговорок и ограничений.

На фоне глобального замедления спроса на электромобили продажи Tesla продолжают снижаться: во втором квартале текущего года компания, согласно её официальному отчёту, реализовала 443 956 машин, что на 4,6% меньше продаж во втором квартале 2023 года. Анонс Tesla Robotaxi воодушевил многих инвесторов и позволил компании выправить курс акций после весеннего падения, но реальные коммерческие перспективы беспилотного такси по-прежнему остаются туманными.

Добавим, что ведущие китайские автопроизводители сегодня предлагают свои аналоги автопилота Tesla FSD, но все они сертифицированы на втором уровне по классификации SAE — даже третий уровень китайское законодательство пока не освоило.