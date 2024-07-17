Жара вынудила Tank приостановить производство

Дочерняя марка Great Wall объявила о паузе в производстве на трех заводах в Китае, которая продлится до конца июля. Причина, как пишет CnEVPost, в аномальной жаре: 17 июля температура превысила 35 градусов Цельсия в 20 регионах страны. Во время простоя на предприятиях проведут техобслуживание.

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С 23 по 31 июля остановят конвейеры заводов Tank в Чунцине и провинциях Хубэй и Хэбэй. Там собирают внедорожники Tank 300, 400, 500 и 700. Компания официально извинилась за то, что сроки поставки автомобилей из-за простоя могут растянуться.

В ходе техобслуживания на заводах также проверят рабочие условия. Руководство хочет убедиться, что работа при высоких температурах на улице безопасна для персонала, и оборудование функционирует стабильно.

Тем временем спрос на «Танки» на родине растет. В июне марка реализовала 26 059 автомобилей — более чем вдвое больше, чем за тот же месяц 2023 года. По сравнению с маем 2024-го продажи увеличились на 28 процентов. А за первое полугодие Tank продал 116 038 автомобилей, обеспечив порядка 21 процента всех продаж Great Wall.

Марка неплохо себя чувствует и в России, но в топ-10 по продажам пока не входит. В июне первой осталась Lada, за которой последовали китайские бренды (и один белорусско-китайский): Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Belgee, Jetour и Jaecoo. В числе самых популярных кроссоверов и внедорожников «Танка» тоже не оказалось.