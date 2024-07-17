Новый двигатель Toyota: революция в спортивных авто

Toyota представила новую разработку в области двигателей, обещая значительные улучшения для спортивных автомобилей. Компания недавно продемонстрировала звучание своего новейшего четырехцилиндрового двигателя в видео на YouTube-канале Toyota Times, подчеркивая его углеродно-нейтральный потенциал и выдающуюся производительность, сообщает SPEEDME.RU.

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Тест-драйв был выполнен на прототипе, интерьер которого напоминал Lexus IS, хотя автомобиль и не был показан в полном виде. Звук нового двигателя сравнили с Volkswagen Golf R и Mercedes-AMG CLA 45, что говорит о его высокой мощности и спортивном характере.

Президент отдела двигателей Toyota, Такаши Уехара, описал двигатель как особенно отзывчивый и захватывающий, подчеркивая его способность быстро набирать скорость. Структурные изменения, такие как более низкое и отдалённое расположение в моторном отсеке, способствуют улучшению баланса шасси и снижению центра тяжести, делая поездку более стабильной и комфортной.

Предлагаемые четырехцилиндровые двигатели будут доступны в двух объемах: 1,5 и 2,0 литра, с вариантами как с турбонаддувом, так и без. Они будут устанавливаться в широкий спектр моделей, от лёгких грузовиков до спорткаров, включая потенциальные новые версии GR86 и начальный уровень GR Supra.