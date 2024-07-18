Автоэксперт дал совет АвтоВАЗу

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что для повышения привлекательности отечественных автомобилей Lada компании АвтоВАЗ необходимо избавиться от дилеров и продавать машины напрямую покупателю. Для повышения привлекательности российских машин нужно не повышать утильсбор, а сделать их более доступными по цене. Об этом сообщает РИАМО.

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По словам Попова, для привлекательности необязательно снижать цены в самих автосалонах. Можно предоставить льготы на обслуживание отечественных машин в автосервисах. Исключение дилеров из цепочки продаж также поможет сделать автомобили более доступными. Просто нужно открыть представительство АвтоВАЗа во всех крупных городах и продавать автомобили Lada напрямую клиентам.