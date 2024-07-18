Индийский хит Toyota привезли в Россию

В России можно купить новый Toyota Urban Cruiser Hyryder. Пока этих моделей в России не очень много, и все они 2023 года выпуска. Стоимость Toyota Urban Cruiser Hyryder в Краснодаре — 3 450 000 рублей, в Москве — 3 898 000 рублей.

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Оснащение переднеприводных машин одинаковое — 1,5-литровый 102-сильный атмосферный двигатель, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором Nео Drivе. Бензиновый ДВС также сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом». Заявленный расход в смешанном цикле — 6 литров топлива на 100 километров.

Все машины укомплектованы проекционным большим экраном, панорамной крышей с люком, камерой кругового обзора с парктрониками, функциями дистанционного управления с помощью смартфона или «умных» часов, голосовым управлением, совместимым с Gооglе Аssistаnt и Siri. К тому же, в автомобилях кожаный салон.

Ранее Toyota Motor сделала официальное заявление по поводу недавнего скандала, связанного с подтасовками результатов сертификационных испытаний. Пресс-служба компании заявила, что было проведено расследование, которое не выявило дополнительных случаев нарушений в процессе сертификации моделей автомобилей Toyota, кроме тех, о которых было заявлено ранее. Автопроизводитель, занимающий первое место в мире по объему продаж, задействовал в расследовании все модели, выпущенные в Японии за последние десять лет.