Nismo возвращается: Nissan анонсировал «заряженный» кроссовер

Ожидается, что новая версия паркетника получит двухмоторную силовую установку и «старшую» тяговую батарею, полезная ёмкость которой составляет 87 кВт*ч.

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Nismo – это подразделение компании Nissan, которое занимается созданием спорткаров и «заряженных» версий обычных моделей японского бренда. В этом году ему исполняется 40 лет, и к этому событию производитель приурочил создание «горячей» модификации своего «зелёного» паркетника Ariya. Теперь стало известно, что эта версия появится в том числе на европейском рынке, и, таким образом, в регион вернётся и подразделение Nismo (ранее здесь продавался спорткар GT-R Nismo).

В старосветском офисе анонсировали расширение местной линейки бренда за счёт Nissan Ariya Nismo, раскрыли особенности экстерьера и салона «горячей» версии, однако многие подробности о «начинке» пока остались «за кадром». Не исключено, что техника окажется такой же, как у варианта для домашнего рынка: напомним, «заряженный» паркетник был представлен в начале текущего года в рамках автосалона в Токио.

У «подогретого» кроссовера такая же головная оптика с фирменной заглушкой на месте традиционной решётки радиатора, как у обычной Ariya, однако иначе оформлен передний бампер. Вариант Nismo получил изменённые боковые и центральный воздухозаборники, а в кромку нижней части интегрирован сплиттер из глянцевого пластика чёрного цвета. Ещё такой SUV имеет контрастную красную тонкую полоску, которая охватывает кузов по периметру. Кроме того, красными штрихами снабдили корпуса наружных зеркал.

Корма тоже получила свою долю изменений, при этом у Nissan Ariya Nismo те же фонари, выполненные в виде единой широкой полосы, проходящей через всю ширину багажной двери. В нижней части бампера можно увидеть шильдик Nismo с красной «о» и дополнительный спойлер, размещённый непосредственно над линией задней оптики. О европейском варианте информации пока нет, однако известно, что для японского варианта предусмотрен новый комплект оригинальных 20-дюймовых колёсных дисков.

Отличия от «обычного» паркетника есть и в салоне «заряженной» версии, но речь помимо спортивных кресел в основном идёт о декоре. Оформление включает в себя красные акценты на центральной консоли и передней панели, соответствующую подсветку и прострочку на тёмной обивке. Ещё передние кресла снабдили вышивкой с названием спортивного подразделения.

Пока что в Nissan рассказали, что на старосветский рынок Ariya Nismo выйдет с модернизированными тормозами, перенастроенной системой e-4orce, а также тяговой батареей, полезная ёмкость которой составляет 87 кВт*ч. Отметим, такой аккумулятор есть и у японской версии «горячего» кроссовера. Ещё для него предусмотрен «младший» вариант на 63 кВт*ч.

«Домашняя» Nissan Ariya Nismo предлагается с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси) в двух вариантах форсировки. У исполнения с менее ёмкой батареей совокупная отдача равна 367 л.с. (максимальный крутящий момент равен 560 Нм), а у второй версии – 435 л.с. (600 Нм).

Ожидается, что «горячий» паркетник появится на европейском рынке до конца текущего года. Цены станут известны позже.