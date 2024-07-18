Экс-технический директор Lamborghini хочет возродить Diablo

Маурицио Реджани, работавший в должности технического директора компании Lamborghini с 2006 по 2023 год, будет консультировать итальянский стартап Eccentrica Cars в процессе подготовки к производству рестомода на базе суперкара Lamborghini Diablo.

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Eccentrica Cars — это детище итальянского автомобильного энтузиаста и предпринимателя Эмануэля Коломбини и его успешной компании Colombini Group, занимающейся производством дизайнерской мебели. Премьера прототипа рестомода Diablo Eccentrica состоялась в июле прошлого года, но из-за сложности проекта его мелкосерийное производство ещё не началось — первые экземпляры будут отгружены клиентам в июне 2025 года. Всего компания собирается выпустить 19 таких рестомодов, каждый обойдётся заказчику в 1,35 млн евро.

На этой неделе Bloomberg сообщил, что Eccentrica пригласила в качестве консультанта вышедшего в прошлом году на пенсию технического директора Lamborghini Маурицио Реджани. Он пришёл в Lamborghini в 1995 году из компании Bugatti, суперкар Diablo тогда находился в середине жизненного цикла (выпускался с 1990 по 2001 год), и Реджани была поручена разработка его преемника — Murcielago. Суперкары Lamborghini Reventon, Aventador и Huracan также разрабатывались под руководством Реджани, так что его опыт наверняка окажется полезным молодой компании Eccentrica.

Для изготовления каждого рестомода Eccentrica необходим донорский Lamborghini Diablo ранних лет выпуска (до 1994 года включительно) в хорошем состоянии, который будет радикально переделан, но сохранит дух лихих 1990-х. Дизайн-проект рестомода разработал итальянский дизайнер Карло Борромео, владелец собственной студии BorromeodeSilva в Милане (он же, к слову, отвечал за стиль рестомодов Lancia Delta Futurista и Nardone Porsche 928).

Все наружные панели кузова у рестомода новые, они изготовлены из углепластика, а исходная несущая стальная конструкция кузова усилена. Подъёмных фар у машины больше нет, но от них сохранились щитки — они опускаются автоматически при включении фар. Задние светодиодные фонари полностью новые. Вентиляционных отверстий на кузове стало больше, но аэродинамическое оперение при этом предельно лаконичное и не портит исходный силуэт.

Салон рестомода выполнен в угловатой эстетике 1980-х: в переднюю панель встроены несколько матричных дисплеев с крупными жёлтыми пикселями. На центральной консоли разместились два ряда крупных кнопок. К мощной аудиосистеме Marantz надо подключаться через Bluetooth. Система микроклимата модернизирована. В отделке широко используются углепластик и детали, изготовленные методом 3D-печати.

Колея исходного суперкара расширена. Подвеска — полностью новая, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами. Рулевой механизм снабжён современным гидроусилителем (у ранних Diablo усилителя вообще не было). На смену 17-дюймовым колёсам пришли 19-дюймовые, в них прописались более крупные и мощные дисковые тормоза Brembo.

Оригинальный 5,7-литровый атмосферный бензиновый V12 пережил комплексную ревизию: благодаря новым компонентам и новой программе управления его отдача увеличена с 492 л.с. и 580 Нм до 550 л.с. и 600 Нм. 5-ступенчатая МКП уступила место 6-ступенчатой, вся мощность передаётся на задние колёса через новый самоблокирующийся дифференциал. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,1 до 3,5 с, максимальная скорость увеличилась с 325 до 335 км/ч.

Ездовая презентация Diablo Eccentrica состоится в следующем месяце в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), куда традиционно съезжаются состоятельные коллекционеры редких и дорогих автомобилей со всего мира.