Tesla снизила цены в Испании в ответ на пошлины ЕС

В ответ на новые временные пошлины Европейского Союза на импорт электромобилей из Китая, Tesla объявила о снижении цен на свои популярные модели Model 3 и Model Y в Испании. Программа скидок "Tesla Boost" предлагает значительные скидки на базовые версии этих моделей с задним приводом до 30 сентября, сообщает SPEEDME.RU.

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После снижения цены базовая версия Model 3 теперь доступна по цене от 26 990 евро, а Model Y — от 29 990 евро. Эти изменения существенно отличаются от их обычных цен, которые составляют 37 970 евро для Model 3 и 40 970 евро для Model Y. Снижение цен призвано стимулировать продажи электромобилей и обеспечить клиентам значительную экономию.

В Испании покупатели также могут воспользоваться субсидиями по государственной программе Plan MOVES III, которые могут достигать 7 000 евро при утилизации старого автомобиля, и налоговым вычетом в размере 15% при покупке нового электромобиля. Model 3 и Model Y уже завоевали популярность среди испанских потребителей. Model Y стал самым продаваемым электромобилем в мире в 2023 году, а Model 3 занимает второе место по продажам в Испании.

В первой половине текущего года продажи Tesla в стране увеличились на 36%. Model 3 RWD обладает запасом хода 554 км по циклу WLTP и мощностью 256 л.с., в то время как Model Y RWD предлагает запас хода 455 км при той же мощности.