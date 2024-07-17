Belgee дебютирует в Петербурге: новый игрок на рынке авто

В Санкт-Петербурге состоялось открытие нового автосалона белорусского автомобильного бренда Belgee, что организовала сеть дилерских центров «Прагматика», сообщает SPEEDME.RU. На площади в 450 квадратных метров расположен шоу-рум, где уже представлен дебютный кроссовер марки на российском рынке — Belgee X50, а скоро начнутся продажи и следующей модели — X70. Обе модели производятся на заводе Belgee в Республике Беларусь.

Кроме продажи автомобилей, дилерский центр также оснащен станцией технического обслуживания площадью более 500 квадратных метров, где работают 5 постов, способных обслуживать до 25 автомобилей в день. Как отмечает коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, Belgee уже успел завоевать популярность в Петербурге, входя в топ-10 самых востребованных автомобильных брендов города по итогам первого полугодия.

Ежедневные продажи подтверждают стабильный интерес к автомобилям бренда, привлекающим покупателей своим качеством и техническими характеристиками. Особенно активно первой моделью интересуются компании каршеринга и такси, что свидетельствует о высоких эксплуатационных качествах.

Сеть «Прагматика» видит значительные перспективы для развития бренда Belgee в России, учитывая местное производство в союзном государстве и планы по расширению модельного ряда за счет кроссоверов, которые пользуются наибольшим спросом на российском рынке. Во втором полугодии дилерский центр планирует продать около 200 автомобилей Belgee.