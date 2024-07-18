Импорт Японии из России в первые полгода упал на 20%

Общий импорт Японии из России за первые шесть месяцев 2024 года просел на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, импорт из России в отчётный период составил $2,9 млрд.

Также отмечается, что экспорт в Россию снизился на 36,6% и составил $977,23 млн.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный.