Mitsubishi L200 нового поколения привезли в Россию

Российские дилеры начали поставлять по схеме параллельного импорта пикапы Mitsubishi L200 шестого поколения. На некоторых рынках модель продается под названием Mitsubishi Triton. Так, один из дилеров предлагает машину к продаже по цене 5,4 млн рублей. В другом автосалоне пикап в исполнении GLS стоит 5,7 млн рублей.

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Под капотом установлен дизельный мотор рабочим объемом 2,4 литра, который развивает мощность 184 лошадиные силы. В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач и система полного привода. При этом на фоне других пикапов из параллельного импорта Mitsubishi L200 оказался слишком дорогим. Для сравнения пикап Ford Ranger Double Cab можно купить за 4,4 млн рублей, новый Isuzu D-Max за 5 млн рублей, а самые дешевые Toyota Hilux из параллельных поставок стоят от 5,5 млн рублей.