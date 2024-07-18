В России снова сгорел GAC — третий за два месяца

Представительство GAC в РФ начало проверку по факту возгорания еще одного GS8.

В России зафиксирован еще один случай возгорания автомобиля GAC – уже третий за два последних месяца. Новый случай произошел на трассе под Краснодаром – загорелся новый кроссовер GS8. Интересно, что, как и в предыдущем случае с возгоранием этой модели, владелец утверждает, что машина недавно была на ТО и не имела никаких проблем.

На новость уже отреагировало российское представительство GAC, немедленно начав проверку совместно с дилерским центром.

В компании говорят, что водитель во время инцидента не пострадал, а сейчас дилерский центр находится с ним в «постоянной коммуникации», чтобы установить все детали произошедшего и его причину. Подключился и китайский офис компании.

«Помимо диагностики автомобиля на месте, китайская команда разработчиков GAC проводит удаленный онлайн-анализ, чтобы ускорить определение технического состояния автомобиля. Компания принимает все необходимые меры для разрешения текущей ситуации и будет проводить все регламентированные процедуры, предусмотренные российским законодательством. Безопасность – главный приоритет компании. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что прилагаем максимальные усилия для выяснения всех обстоятельств инцидента в кратчайшие сроки и предотвращения подобных ситуаций в будущем», – сообщили в GAC Motor.



Ранее еще одним «погорельцем» оказался GS5. Тогда проверка показала, что причиной пожара стала свитое под капотом птичье гнездо. А в случае с первым GS8, упомянутым в начале этой заметки, это тоже был некий посторонний предмет, находившийся, согласно результатам расследования GAC, в области каталитического нейтрализатора...