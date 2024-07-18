В России замечен первый внедорожник Tank 700

В Москве обнаружен первый экземпляр внедорожника Tank 700. Tank 700 — это самая крупная модель премиального бренда на сегодняшний день: его длина — 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а размер колёсной базы равен 3000 мм. Несмотря на солидные габариты, «семисотка» имеет двухрядную компоновку салона.

Новинка построена на свежей рамной платформе D71, которая предлагает многорычажную подвеску, пневматические баллоны и адаптивные амортизаторы. Ещё один плюс — размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости, что улучшают проходимость.

На своей родине модель оснащается бензиновым трёхлитровым V6 отдачей 360 л.с., которому ассистирует 163-сильный электромотор. Пиковая отдача системы — 524 л.с. В трансмиссии установлены девятиступенчатый «автомат» и муфта подключения передних колёс.

При немалой снаряжённой массе (3110 кг) пятиметровый внедорожник способен набрать «сотню» всего за 5,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. На чистом электричестве рамный полноприводник готов преодолеть до 90 километров по циклу WLTP.

Между тем, производитель Tank временно останавливает сборку внедорожников. Руководство компании уже принесло свои искренние извинения дилерам и покупателям за предоставленные неудобства.