Электромобили из Китая захватывают российский рынок

В России зафиксирован рост продаж электромобилей. Летом 2024 года количество электромобилей и гибридов составило 4,3% от общего числа автомобилей в России, сообщают аналитики «Авто.ру Бизнес». С января по июнь количество новых гибридов увеличилось с 1,1% до 2,7%. А доля электромобилей выросла до 1,6%.

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За шесть месяцев года доля новых электромобилей из Китая выросла с 64% от всех новых электрокаров до 75%. На второй строчке по популярности — электромобили из Германии (16%), на третьей — российские (7%). На вторичном увеличивается доля американских и японских моделей.

В сегменте новых EV лидерство удерживает Zeekr 001 и Zeekr X. Третье место занимает Hongqi E-HS9. На вторичном рынке лидерство удерживает Zeekr 001, Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

В сегменте гибридных моделей во главе рейтинга расположились только китайские модели. Среди новых россияне чаще всего приобретают Tank 500, Li Auto L9 и Li Auto L7. На вторичке лидерами оказались Voyah Dream, Voyah Free и Li Auto L7.

Несмотря на рост продаж, во втором квартале года предложения по электрокарам и гибридам сократилось на 20%, отметил директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.