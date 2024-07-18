Эксперт объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с машиной перед продажей

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете" о том, что ни в коем случае нельзя делать с машиной перед продажей.

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"Перед продажей автомобиля категорически не рекомендуется ремонтировать (тем более - самостоятельно!) вмятины и крупные сколы краски. Покрытие кузова станет неравномерным и покупатель может заподозрить последствия ДТП, даже если его на самом деле не было.

Также не стоит менять масло и мыть подкапотное пространство - это наведет на мысль об утечках и даст повод просить скидку. Но не нужно и игнорировать такие простые шаги предпродажной подготовки, как тщательная мойка кузова, химчистка салона, полировка фар и замена лампочек, чехлов и ковриков при необходимости. Неопрятный автомобиль вряд ли обеспечит владельцу быструю и выгодную продажу", - отметил специалист.

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