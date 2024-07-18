В России сохраняется высокая аварийность на дорогах

Число аварий на дорогах РФ продолжает оставаться высоким. В период с января по июнь на территории России зафиксировано 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими или погибшими. Это на 0,9% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В этих происшествиях погибли 5,9 тысячи человек (+0,4%), ещё 70,4 тысячи человек (-2%) получили травмы.

© Quto.ru

По мнению экспертов, на аварийность оказывают негативное влияние несколько факторов. Так, свой вклад вносит изменение грузовых потоков, популярность автотуризма, а также электросамокаты.

Несмотря на обилие дорожных камер, в Москве с начала года число ДТП увеличилось на 4,9%, в Санкт-Петербурге — на 2,2%. Помимо этого, статистика указывает на рост аварийности на платных трассах а 16,1%. Последнее эксперты связывают с ростом протяжённости платников.

В ряде российских регионов зафиксирован резкий скачок аварийности. Лидерами по этому показателю стали Ненецкий автономный округ (+57,1%), Камчатка (+30,2%), Псковская (+25,2%) и Калининградская области (+23,1%), а также Алтай (+22,2%).

Тем временем в Брянской области, Карачаево-Черкесии, Архангельской области, Башкирии и Смоленской области наблюдается сокращение количества ДТП от 30,1% до 20%.

В 2024 году увеличилось количество аварий по вине молодых водителей в возрасте до 18 лет — в зависимости от возрастной группы, рост составил от 55% до 78%. К слову, в 795 авариях дети управляли мотоциклами, мопедами или электросамокатами, в 699 — велосипедами.

Помимо этого, в ГИБДД отмечен рост количества опрокидываний машин (+20,8%), наездов на животных (+14,9%) и стоящие автомобили (+7,2%).