Cadillac обновил культовый Escalade: рассказываем, что изменилось

Cadillac обновляет флагманский внедорожник Escalade, который добавляет ряд особенностей электрического Escalade IQ в модель с бензиновым двигателем.

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Изменения сразу бросаются в глаза: передняя часть теперь выполнена в стилистике Escalade IQ с вертикальными фарами и тонкими поворотниками. К ним присоединяется более крупная решетка радиатора, которая имеет уникальный вид в зависимости от комплектации.

В стандартную комплектацию входит подсветка передней грани капота, однако V-Series и Premium Luxury Platinum идут еще дальше и получают подсветку передней решётки. Колёсные арки заполняют обновлённые 22-дюймовые колес, а за дополнительную плату можно получить колёса размером до 24 дюймов. Последние доступны в трех вариантах и ​​являются самыми большими колесами, когда-либо предлагаемыми на Escalade.

Интересно, что Escalade будет предлагаться с электроприводом дверей. Дверь водителя можно запрограммировать на автоматическое открывание при вашем приближении, а также есть датчики, которые не позволят ей врезаться в близлежащие препятствия. Оказавшись внутри, вы можете просто нажать на педаль тормоза, и дверь закроется. Остальные три двери также могут быть с электроприводом.

Изменения в задней части едва заметны, но задние фонари тут новые, а шильдик Cadillac сменил положение. Дизайнеры также обновили бампер и выхлопные трубы, одновременно подправив отделку. Цветовая палитра теперь включает три новых цвета: Aegean Stone, Deep Sea Metallic и Latte Metallic.

Внедорожник получил совершенно новый интерьер, который перекликается с Escalade IQ и ультра-роскошным Celestiq. В нем доминирует изогнутый дисплей на всю ширину, который объединяет 35-дюймовый дисплей водителя с 20-дюймовым дисплеем переднего пассажира.

В ходе обновления Escalade получил новое рулевое колесо, рычаг переключения передач на колонке, 128-цветное освещение и более качественные материалы.

Хотя даже стандартный интерьер — это большой шаг вперед, клиентам стоит обратить внимание на новый пакет Executive Second Row. Он добавляет центральную консоль с задним командным центром, два беспроводных зарядных устройства для смартфонов и выдвижные столики-подносы. Пакет также включает два 12,6-дюймовых дисплея и массажные сиденья с динамиками, установленными в подголовниках передних сидений.

В стандартное оснащение всех версий теперь входит Super Cruise, а также Android Auto и Apple CarPlay. К ним присоединяется аудиосистема с 19 динамиками или опциональная система AKG Studio Reference с 40 динамиками.

Новый Cadillac Escalade лишился 3,0-литрового рядного шестицилиндрового турбодизеля, сохранив лишь 6,2-литровый V8.

Основные версии имеют мощность 420 л. с. (313 кВт) и 624 Нм крутящего момента, в то время как наддувный Escalade-V выдает 682 л. с. (508 кВт) и 885 Нм. Оба работают в паре с десятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Производство нового Cadillac Escalade начнется в конце этого года, а цены будут объявлены ближе к запуску.