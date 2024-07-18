В Москве заметили внедорожник Tank 700

В России заметили новый внедорожник Tank 700. Снимок машины без номеров на одной из столичных парковок опубликовал портал Quto. Возможно, ее ввезли частным путем, но это вполне может быть и экземпляр для сертификации: принадлежащая Great Wall премиум-марка как раз собирается вывести большой внедорожник на наш рынок. По последним данным, старт продаж флагмана в РФ запланирован на октябрь нынешнего года. Он станет самым дорогим Tank: то есть, цена превысит 6,3 миллиона миллионов рублей, которые просят за базовый 500.

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Tank 700 — рамный внедорожник на платформе D71. Сейчас это самая большая модель в ассортименте Tank: длина достигает 5,09 метра, ширина и высота — 2,06 и 1,95 метра соответственно при трехметровой колесной базе. Несмотря на размеры, рядов здесь только два, и уместиться на них могут пять человек.

В Китае автомобиль оснащается трехлитровым бензиновым V6 мощностью 360 лошадиных сил и электромотором на 163 силы. Суммарная отдача системы Hi4-T — 524 силы. Пару ей составляет девятидиапазонный автомат, привод полный с муфтой подключения передних колес.

С места до 100 километров в час такой внедорожник разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость равна 190 километрам в час. На чистом электричестве гибрид проедет до 90 километров.

В России же, как ранее уточнили в «Хавейл Мотор Рус», Tank 700 будут продавать в двух версиях — с гибридной установкой и «чисто» бензиновой.

Новый «Танк» для РФ тестируют как минимум с весны. В конце марта — еще до начала продаж в Китае — предсерийный прототип вездехода запечатлели на площадке Haval в индустриальном парке «Узловая». На «семисотом» были внутризаводские номера с кодом Тульской области. А в июне Tank 700 вместе с другими новинками Great Wall осмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров.