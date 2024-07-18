Changan научил кроссовер Lamore русскому языку

Changan Lamore получил крупное обновление в РФ. Китайский производитель объявил о появлении русифицированной версии мультимедийного комплекса на бизнес-седане. Помимо этого, в новом программном обеспечении устранены ошибки работы интерфейса Apple CarPlay.

В компании отмечают, что продвинутая медиасистема с 13,2-дюймовым вертикальным планшетов является одной из ключевых особенностей модели, и теперь российским владельцам станет значительно проще пользоваться её функционалом.

Кроме того, исправлены ошибки работы Apple CarPlay. Система, напомним, позволяет подключать смартфон и управлять вызовами, сообщениями, навигацией и музыкальными сервисами при помощи тачскрина в автомобиле или голосового помощника Siri. Работает она только при подключении мобильного устройства через оригинальный кабель.

Установить новую прошивку россияне могут в любом дилерском центре марки, все подробности об обновлении можно узнать при звонке или личном посещении шоурума.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 181 силу и 300 Нм крутящего момента, а в перечне оборудования — светодиодная оптика, активный круиз-контроль, премиальная аудиосистема и широкий перечень водительских ассистентов

Ранее стало известно, что новый Changan CS75 Plus получит монитор в стиле «Мерседеса» . В Сети появились фотографии внутреннего оформления китайского кроссовера четвёртого поколения. Дизайнеры полностью переработали интерьер новинки, появление которой ожидается и на российском рынке.