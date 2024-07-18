Каршеринг стал популярнее среди женщин

Молодые пользователи каршеринга чаще выбирают категории «Эконом» и «Бизнес». Количество пользователей каршерингового сервиса «Делимобиль» достигло 10,4 млн. За последний год количество женщин-водителей выросло на 22%. Больше всего девушек за рулём отмечено в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Молодые водители в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего выбирают автомобили из категории «Эконом» и «Бизнес».

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Водители в возрасте от 26 до 40 лет составляют 56% от общего числа пользователей сервиса. На втором месте — молодые водители в возрасте от 18 до 25 лет. За год количество пользователей в возрасте от 41 до 55 лет выросло на 32%, а водителей старше 55 лет — на 38%.

Аренда автомобилей в сегменте премиум в каршеринге с начала 2024 года выросла на 20%. Всё чаще каршеринг предлагает к аренде китайские люксовые автомобили, доля которых растет, а в некоторых сегментах достигает 65%.

Несколько дней назад пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что в Москве уменьшилась аварийность с каршерингом. За первые полгода в столице было зафиксировано 148 ДТП с автомобилями каршеринга, в которых 4 человека погибли и 168 получили ранения. Показатель смертности на 55,6% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.