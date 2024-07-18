Части Cybertruck заменят двигатели

Компания Tesla сообщила о том, что начала бесплатно заменять силовые агрегаты на ряде ранее реализованных пикапов Cybertruck.

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Замена двигателя для владельцев Tesla Cybertruck является абсолютно бесплатной процедурой и осуществляется официальными представительствами за счет компании производителя.

Владельцы Tesla Cybertruck стали сообщать о том, что дилерские центры начали рассылать приглашения на замену двигателя, при этом причина замены не сообщается. Появилось предположение о том, что Tesla начала «скрытую отзывную кампанию», причина которой не называется.

В компании Tesla же опровергли данную информацию и рассказали о том, что замена силового агрегата у модели Cybertruck связана с обновлением мотора на более производительный, чтобы улучшить надежность и эффективность инновационного пикапа, а также улучшить динамические характеристики модели, повысив её конкурентоспособность на мировом рынке. При этом в компании не уточнили, какой из двигателей заменят на новый, передний или задний.

На российском автомобильном рынке купить Tesla Cybertruck можно по цене от 26 000 000 рублей. За данную стоимость автовладелец получит пикап, в движение который приводит электрический мотор мощностью 845 лошадиных сил, при этом запас хода заявлен производителем в 515 километров. Привод полный, разгон до первой сотни не превышает показателя в 2,7 секунды, максимальная скорость ограничена производителем на отметке в 180 км/ч.

В качестве базового оснащения пикап получил такие опции как: климат-контроль двухзонный, регулировка руля по высоте и вылету, система выбора режима движения, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, электронная приборная панель, система доступа без ключа.