Аналитик объяснил, зачем повышают утильсбор на автомобили

Решение повысить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

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По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

«Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается. И производитель в ответ на это, по идее, по мысли правительства, Минпромторга, должен локализовать производство этой марки автомобиля в России», — заключил Бархота.



16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.