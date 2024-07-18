Volkswagen показал кроссовер ID.Unyx: что известно о новом семействе

Паркетник немецкого бренда не разработан «с нуля» – это клон модели Cupra. Новинка доступна в трех комплектациях, и только топ-версия имеет полный привод.

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В рамках прошедшего в апреле Пекинского автосалона концерн Volkswagen анонсировал новую «зеленую» линейку ID.UX, созданную специально для Китая. Тогда же показали первенца – купеобразный кроссовер под названием ID.Unyx. Теперь пятидверка выходит на рынок. Разумеется, модель производят локально: за выпуск отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC (сейчас Фольксвагену принадлежит 75% акций СП). Причем то же предприятие выпускает электрокросс Cupra Tavascan для глобального рынка (марка Cupra в Поднебесной не представлена). И именно паркетник Купры стал донором для VW ID.Unyx.

Дизайн экстерьера все же переосмыслен. ID.Unyx достались иные бамперы, в фарах и фонарях заменили светодиодную начинку. Длина кросс-купе немецкого бренда равна 4663 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1610 мм. Для сравнения, размеры Tavascan: 4644/1861/1597 мм. Колесная база у машин совпадает – 2766 м. Паспортный дорожный просвет VW ID.Unyx – всего 120 мм. Объем багажника составляет 535 литров.

Внутри новый Фольксваген в целом повторил модель Cupra – ID.Unyx получил такие же переднюю панель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом у «купе» VW уже в базе есть умный помощник: он способен общаться с водителем. Персонажа, который будет отображать мультимедиа, можно настроить под себя.

Кроссовер Volkswagen ID.Unyx предложен в трех комплектациях. Две из них имеют один 231-сильный электромотор на задней оси (аналогичное исполнение Tavascan мощнее). Топ-версия – с двухмоторным полным приводом, совокупная отдача – 340 л.с. Батарея едина для всех вариантов – емкостью 82,4 кВт*ч. Заднеприводный паркетник проедет 621 км по циклу CLTC, полноприводный – 565 км. Заявлено, что одномоторное «купе» ID.Unyx наберет первую «сотню» за 7,7 секунды, двухмоторное это упражнение проделает за 5,6 секунды.

В списке оборудования базового паркетника VW значатся: 20-дюймовые колеса, матричная оптика, электропривод багажной двери, упомянутые экраны, обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, «память» настроек передних сидений (плюс массажер), камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Во второй по старшинству комплектации появляются подогрев передних кресел, проекционный дисплей, камеры кругового обзора. Самый дорогой Volkswagen ID.Unyx – это еще 21-дюймовые диски и адаптивная подвеска.

Цена купеобразного паркетника лежит в диапазоне от 209 900 до 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3 млн рублей по текущему курсу. К 2026 году в семейство ID.UX будет входить уже пять моделей, причем обещаны не только кроссоверы, но и седаны. Других подробностей о грядущих «электричках» пока нет.