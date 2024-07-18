АвтоВАЗ готов к перезапуску топовых Lada Vesta

В компании АвтоВАЗ сообщили о том, что в третьем квартале текущего года с конвейера начнут сходить полностью укомплектованные модели Lada Vesta, что до настоящего времени не представлялось возможным.

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Также в АвтоВАЗе сообщили о том, что возвращение утраченных опций, на фоне ухода с российского рынка компании Renault, появится во всех моделях Lada до конца текущего года. Возвращение полного оснащения актуального модельного ряда Lada стало возможным благодаря тому, что отечественный производитель заключил новые договоры на поставку комплектующих.

Первой, кто получит ранее утраченные опции, станет модель LADA Vesta, в ее оснащение вернется система ESP, передний парктроник, электрическое складывание боковых зеркал, датчики мониторинга слепых зон, подогрев переднего ряда сидений.

АвтоВАЗ сообщил также о том, что на автомобили LADA Vesta будет устанавливаться система ESP разработанная и выпускаемая в нашей стране в рамках локализации производства. Данная модель должна появится в дилерских центрах марки уже до конца лета текущего года.

Кроме обновления оснащения модели LADA Vesta, АвтоВАЗ дал старт производству LADA Aura с удлиненным кузовом, а также в массовую сборку поступил универсал e-Largus. Еще одним обновлением в компании станет то, что самая популярная модель на российском рынке LADA Granta в скором времени поступит в продажу с системой круиз-контроля и климат-контроля, которые до настоящего времени не устанавливались на данную модель.

Напомним, что АвтоВАЗ в текущем месяце пересмотрел стоимость практически всего модельного ряда в сторону увеличения. Удорожание автомобилей произошло на фоне того, что из прайс-листов были убраны модели 2023 модельного года.