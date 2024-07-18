От «Гранты» до «Киберстера»: названы самые драйверские автомобили

110KM назвал пять автомобилей для любителей активной езды. Самым доступным вариантом является Lada Granta Sport, что оснащён 1,6-литровым 16-клапанным мотором, мощность которого доведена 118 л.с. Такой седан стоит от 1 423 000, а лифтбек — от 1 463 000 рублей.

На другом полюсе — спорткар MG Cyberster, что имеет электрическую силовую установку мощностью 544 л.с. При такой отдаче двухдверка разменивает первую «сотню» за 3,2 секунды. Но цена кусается — от 9 500 000 рублей.

Более доступный вариант — кроссовер Evolute i-Jet, два электрических мотора которого развивают внушительные 585 л.с. До «сотни» батарейный вседорожник разгоняется за 3,7 секунды, а стоит 6 420 000 рублей.

За 3 649 990 рублей можно приобрести купеобразный Geely Tugella, отмечает 110KM.RU. У него есть полный привод, 8-диапазонный «автомат» и 238-сильный мотор: благодаря такой начинке модель выполняет спурт за 6,9 секунды.

Omoda S5 GT за 2 189 900 рублей отличается от стандартного собрата ярким дизайном, а также связкой из 150-сильного турбомотора объёмом 1,6 литра и 7-ступенчатого «робота». На покорение «сотни» требуется 7,5 секунды.

Между тем, названы 5 надёжных автомобилей за полмиллиона рублей. Эти подержанные автомобили отличаются большим пробегом, но крепкими основными узлами.