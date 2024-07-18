BAIC обновила X55: что изменилось

На российском автомобильном рынке обновился кроссовер BAIC X55, он получил в свое оснащение русифицированное программное обеспечение, которое ранее было недоступным.

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Официальный дистрибьютор китайских автомобилей BAIC «Баик Рус» рассказал о том, что запустил в России сервисную кампанию по русификации кроссовера BAIC X55 с целью адаптации в условиях российского рынка. Для получения обновления программного обеспечения, на уже проданных автомобилях BAIC X55, необходимо обратиться в дилерскую сеть бренда для проведения обновления ПО, а также мультимедийной системы. При этом также сообщается о том, что все автомобили, которые в настоящее время есть в дилерских центрах, уже продаются с обновлениями.

Кроме обновления программного обеспечения, производитель также сообщил о том, что все реализуемые в нашей стране кроссоверы BAIC X55 получили в свое оснащение зимний пакет опций, в который вошли: обогрев лобового стекла, боковых зеркал, рулевого колеса, передних сидений, форсунок омывателя. А также устанавливается увеличенный в объеме до пяти литров бочок стеклоомывателя.

Китайский кроссовер BAIC X55 реализуется на российском рынке по цене от 2 970 000 до 3 350 000 рублей. В движение BAIC X55 приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощность которого составляет 177 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная семиступенчатая, привод исключительно передний. Разгон до первой сотни заявлен производителем в 7,8 секунды.

Китайский кроссовер BAIC X55 в ходе проеденных тестов по системе C-NCAP получил максимальные пять звезд, как в пассивной, так и в активной безопасности. Это стало возможным благодаря оснащению современными системами безопасности, которые отвечают за безопасность водителя и пассажиров, а также нацелены на защиту пешеходов.