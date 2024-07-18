Белоруссия до конца года выпустит пять собственных электромобилей

В Белоруссии до конца 2024 года представят пять опытных образцов электромобилей. Об этом в интервью журналистам издания «Белта» сообщил директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский. Разработку машин ведут специалисты Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Топ-менеджер отметил, что предприятие приобрело лицензию на производство автомобилей Belgee X50 и Belgee X70 под собственным брендом.

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По словам Свидерского, добиться такого результата специалистам помогла система, состоящая из пяти шагов к бережливому производству: сортировки, соблюдения порядка, содержания в чистоте, стандартизации и совершенствования. Глава компании подчеркнул, что подобную технологию производства необходимо внедрить на всех автозаводах страны.

Собственный электрокар белорусы могут построить на базе кроссовера Belgee X50. При этом уже до конца года инженеры могут представить пять опытных образцов батарейных моделей, которые будут построены на единой платформе. После производства промышленных машин специалисты смогут говорить о коммерческих и технических перспективах развития этого направления.

О том, что Белоруссия собирается разработать собственный электромобиль, стало известно накануне. Ожидается, что модель получит литий-ионный аккумулятор с ячейками корейского производства.