Jetour назвал дату премьеры нового кроссовера для России

На выставке китайских автомобилей Chinese Motor Show 2024, которая будет проходить в Москве 27-28 июля, производитель из Поднебесной представит новый кроссовер для нашей страны.

© Quto.ru

Характеристики автомобиля пока не раскрываются. Известно лишь, что компактный паркетник обзаведётся светодиодной оптикой, просторным салоном с массой мест для хранения мелочей.

Модель прошла адаптацию для российских условий эксплуатации, включая оцинкованный кузов, полный пакет «тёплых» опций и увеличенный бачок жидкости стеклоомывателя.

Перечень оснащения новинки будет включать в себя медиасистемы с 10-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для смартфона и широкий набор водительских ассистентов.

Стоимость Jetour X50 будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится во второй половине 2024 года. Однако производитель уже подчеркнул, что стильный кроссовер станет «одним из лучших предложений рынка по соотношению цена/качество».

Ранее сообщалось, что до нового года в России появятся 6 новых моделей Jetour. Китайский автопроизводитель продолжает активно продвигаться на российском рынке. Среди последних новостей — появление в России до начала 2025 года шести новинок.