Audi отказалась от бамперов с имитацией выхлопных патрубков

Клиенты заставили Audi отказаться от имитации выхлопных патрубков. Представитель компании подтвердил AutoExpress, что все автомобили на новейшей платформе PPC будут оснащаться функциональными выхлопными трубами. На такой шаг в Audi пошли, проанализировав отзывы покупателей: владельцам не нравились «поддельные» насадки, не связанные с глушителем. Возвращение к выхлопным патрубкам старого образца — следствие «обратной связи с клиентами».

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Первой моделью на платформе PPC (Premium Platform Combustion) стало семейство Audi A5. Ожидается, что на всех топливных моделях появятся «реальные» выхлопные системы с выводом в бампере, то есть к классическому выпуску вернутся новые Q5, A7 и Q7, а также вероятный преемник А8, который, скорее всего, назовут А9.

У «фальшивых» выхлопных систем есть свои преимущества для автопроизводителей: такие патрубки не нагреваются, а вывести трубу под бампер проще. Однако большинству клиентов такой дизайн не по душе, и компания Audi первой отказалась от сомнительного решения. Наоборот, на электромобилях Audi будут «чистые» бамперы без визуальных отсылок к моделям с ДВС.

Фальшивые выхлопные патрубки ставились даже на «заряженные» Audi с литерой S, но на новых лифтбеках и универсалах S5 вернулись к классическим системам выпуска. У «эсок» сохранились фирменные хромированные «двустволки», у обычных моделей раздвоенный выхлоп с прямоугольными патрубками.