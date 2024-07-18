«Автокод» рассказал, какие необычные цвета авто любят в России

Специалисты сервиса проверки и подбора б/у авто «Автокод» рассказали, каким необычным цветам кузова машин отдают предпочтение россияне. Исследование проводилось по данным отчетов о проверке истории эксплуатации ТС, сформированных в минувшем месяце.

Выяснилось, что любителей экзотики не так уж и много. Количество проверенных машин с нестандартным цветом кузова составило всего 3% от общего числа.

В топ-10 нестандартных цветов кузова попали:

хаки – 21 автомобиль;

сиреневый цвет – 10 автомобилей;

авантюрин металлик – 8 автомобилей;

оливковый цвет – 7 автомобилей;

баклажановый цвет – 5 автомобилей;

василек – 4 автомобиля;

бирюзовый – 3 автомобиля;

коррида – 3 автомобиля;

терракотовый – 2 автомобиля;

авокадо – 1 автомобиль.

Единичные запросы пришлись на автомобили с оттенком кузова буран, изумрудный, лиана, медео, морано, палевый, порту, серый бернина с янтарным эффектом, красный перец, балтика, мальва, Лас-Вегас, сильвер, юниор.

Наибольшим спросом среди российских покупателей пользуются автомобили классических цветов:

белый – 3 691 автомобилей;

черный – 3 395 автомобилей;

серый – 1 996 автомобилей;

синий – 1 025 автомобилей;

серебристый – 856 автомобилей.

– Выбор цвета кузова – это личное предпочтение покупателей авто с пробегом, – говорят в «Автокоде». – Кто-то хочет выделиться на дороге и привлечь к себе внимание необычным цветом автомобиля, а кто-то более практичен и выдвигает вперед другие параметры при выборе подержанной машины. Покупателям рекомендуем обращать внимание, совпадает ли реальный цвет кузова с тем, что указан в документах ТС, иначе возникнут проблемы с постановкой на учет.



Проверить цвет кузова по вин или госномеру можно через «Автокод». Информация отобразится в блоке «Данные по ПТС».

Также в отчете отобразятся данные о ДТП, залоге, скрутке пробега, запретах не регистрацию и другие важные сведения. Посмотреть пример отчета.