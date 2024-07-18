$88.09-0.2096.30+0.04
Войти в почту

Не только белый и черный! «Автокод» рассказал, какие необычные цвета кузова предпочитают россияне

Специалисты сервиса проверки и подбора б/у авто «Автокод» рассказали, каким необычным цветам кузова машин отдают предпочтение россияне. Исследование проводилось по данным отчетов о проверке истории эксплуатации ТС, сформированных в минувшем месяце.

«Автокод» рассказал, какие необычные цвета авто любят в России
© АвтоКод

ауди ку5 в цвете хаки

Выяснилось, что любителей экзотики не так уж и много. Количество проверенных машин с нестандартным цветом кузова составило всего 3% от общего числа.

В топ-10 нестандартных цветов кузова попали:

  • хаки – 21 автомобиль;
  • сиреневый цвет – 10 автомобилей;
  • авантюрин металлик – 8 автомобилей;
  • оливковый цвет – 7 автомобилей;
  • баклажановый цвет – 5 автомобилей;
  • василек – 4 автомобиля;
  • бирюзовый – 3 автомобиля;
  • коррида – 3 автомобиля;
  • терракотовый – 2 автомобиля;
  • авокадо – 1 автомобиль.

Единичные запросы пришлись на автомобили с оттенком кузова буран, изумрудный, лиана, медео, морано, палевый, порту, серый бернина с янтарным эффектом, красный перец, балтика, мальва, Лас-Вегас, сильвер, юниор.

белая лада веста

Наибольшим спросом среди российских покупателей пользуются автомобили классических цветов:

  • белый – 3 691 автомобилей;
  • черный – 3 395 автомобилей;
  • серый – 1 996 автомобилей;
  • синий – 1 025 автомобилей;
  • серебристый – 856 автомобилей.
– Выбор цвета кузова – это личное предпочтение покупателей авто с пробегом, – говорят в «Автокоде». – Кто-то хочет выделиться на дороге и привлечь к себе внимание необычным цветом автомобиля, а кто-то более практичен и выдвигает вперед другие параметры при выборе подержанной машины. Покупателям рекомендуем обращать внимание, совпадает ли реальный цвет кузова с тем, что указан в документах ТС, иначе возникнут проблемы с постановкой на учет.

Проверить цвет кузова по вин или госномеру можно через «Автокод». Информация отобразится в блоке «Данные по ПТС».

данные по птс в отчете автокода

Также в отчете отобразятся данные о ДТП, залоге, скрутке пробега, запретах не регистрацию и другие важные сведения. Посмотреть пример отчета.

Автоновости