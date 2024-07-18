Porsche обновила семейство Macan: все подробности

Электрическому Porsche Macan добавили две новые версии и внедорожный пакет. Теперь семейство включает четыре модификации: помимо представленных ранее Macan 4 и Macan Turbo, это заднеприводный Macan и промежуточный Macan 4S. Первая новинка самая дальнобойная, зато вторая может похвастать новым электромотором на задней оси и отдачей 516 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.

Кроссовер Porsche Macan, который со сменой поколения превратился в электромобиль, получил две новые версии. Первая называется просто Macan и выступает в роли начальной. Такой вседорожник лишён переднего электромотора, поэтому пиковая мощность его силовой установки составляет 360 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. До первый «сотни» Macan разгоняется за 5,7 секунды, а на одной зарядке проезжает больше других — 641 километр.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Вторая новинка — это Macan 4S со штатной адаптивной подвеской. Он займет нишу между Macan 4 и Macan Turbo и получит новый задний электромотор с импульсным SiC-инвертором на 600 ампер. Двухмоторный привод здесь выдает 516 сил и 820 Нм, благодаря чему ускорение до 100 километров в час занимает 4,1 секунды. Для сравнения: Macan 4 требуется 5,2 секунды, а Macan Turbo — 3,3. Паспортный запас хода Macan 4S — 606 километров по циклу WLTP.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Одновременно с запуском новых версий для электрического «Макана» стал доступен цвет кузова Slate Grey Neo, комплект 20-дюймовых колес и внедорожный пакет, включающий другой передний бампер (для Macan, Macan 4 и Macan 4S можно заказать отдельно), диффузор и накладки на пороги в цвет кузова либо в оттенке Vesuvius Grey. В сочетании с опциональной пневмоподвеской off-road design package увеличит угол въезда с 15,2 до 17,4 градуса, а базовый дорожный просвет — со 185 до 195 миллиметров.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Порядок цен следующий. Самый простой Macan в Германии стоит 80 700 евро, что соответствует 7,8 миллиона рублей. Двухмоторный Macan 4 оценивается в 84 100 евро, или 8,1 миллиона рублей, Macan 4S — в 90 700 евро, эквивалент 8,8 миллиона. Модификация Turbo самая дорогая: за неё просят 114 600 евро — 11,1 миллиона рублей.