Цены на автомобили в России растут быстрее инфляции

В ходе проведения аналитического исследования стало известно о том, что по итогам первых шести месяцев текущего года средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке выросла на 14%, при этом уровень инфляции за аналогичный период в нашей стране зафиксирован на уровне 8,75%

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В денежном выражении стоимость нового легкового автомобиля в России в первом полугодии достигла показателя в 3 160 000 рублей. При этом в июне текущего года было зафиксировано снижение средней стоимости нового легкового автомобиля на 7% в сравнение с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты автомобильного рынка говорят о том, что средняя стоимость нового легкового транспортного средства до конца текущего года увеличится еще, но делать прогнозы когда и на какую сумму не представляется возможным. При этом, не исключается факт того, что к началу 2025 года новый автомобиль будет в среднем стоить 4 000 000 рублей.

Удорожание автомобилей также эксперты связывают с тем, что самые доступные версии выпускаются на территории нашей страны, и одной из таких моделей является Lada Granta. Но, несмотря на локализацию производства и сдерживание цен самими производителями за счет государственных мер поддержки, отечественный производитель вынужден повышать стоимость на актуальный модельный ряд вслед за ростом инфляции в России. В противном случае, выпуск автомобилей будет не рентабельным.

Также на российском автомобильном рынке представлено большое количество китайских моделей легковых автомобилей, которые стали выпускать более дорогие и технологичные версии опираясь на потребности автолюбителей. Соответственно, с улучшением комфорта увеличилась и средняя стоимость автомобиля, которые реализуются в нашей стране.