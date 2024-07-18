"Москвич" поднял цены на электрокроссовер

Электрический кроссовер Москвич 3е подорожал на 600 тыс. руб.

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Кроссовер Москвич 3е подорожал на 600 тыс. руб. с момента начала продаж в России. Продажи модели стартовали весной 2023 года, тогда машина стоила 3 500 000 руб. без учета скидки при помощи программы господдержки. Сейчас она также предлагается в единственной комплектации, но уже за 4 100 000 руб. без учета господдержки.

У Москвича 3е один 68-сильный электродвигатель, максимальная скорость составляет 140 км/ч, а запас хода достигает 410 км. Привод передний. Быстрая зарядка от 20 до 80% занимает 45 минут.

Размеры Москвич 3е 4410×1800×1660 мм. Автомобиль получил панорамную крышу, светодиодную оптику, рейлинги и другие опции.