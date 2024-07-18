Такси снова подорожает в России

С 1 сентября цены на такси в России взлетят вверх. Все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Ранее таксистам не обязательно было оформлять эту страховку, но новые правила вступят в силу с 1 сентября. Представители отрасли категорически не согласны с новым обязательным страхованием.

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Сейчас пассажиров защищает только полис ОСАГО, максимальная выплата по которому составляет 500 тыс. рублей. По ОСГОП сумма увеличится до максимальных 2 млн рублей.

Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов назвал новую меру избыточной. По его словам, отработка стоимости аренды автомобиля для таксиста составляет в среднем 2 тыс. рублей в сутки за машину экономкласса. Кроме того, таксист отдаёт процент агрегатору, тратит средства на топливо и мойку автомобиля. В среднем, таксисту нужно совершить 8−9 поездок за сутки только для того, чтобы «отбить» расходы, а на следующих пассажирах водитель уже может зарабатывать. А новый полис ОСГОП станет ещё одной дополнительной тратой, следовательно, и цены на перевозки повысятся.

По словам эксперта, точная стоимость ОСГОП до сих пор не названа, поэтому и спрогнозировать, насколько вырастут цены невозможно.

Агрегаторы такси тоже считают, что страховки и без нового полиса стоят слишком дорого. В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что было бы удобно, если полис ОСГОП оформлялся, как и краткосрочные полисы ОСАГО, которые водители могли бы приобретать только в дни выхода на линию.

В сервисе такси «Максим» уже несколько лет работает собственная программа материально защиты пассажиров и водителей. Максимальный размер выплат составляет те же 2 млн рублей, поэтому ещё один дополнительный полис компании не выгоден. В компании считают, что требование по обязательному наличию полиса ОСГОП приведёт к оттоку водителей у всех перевозчиков.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампредседателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов считает, что введение ОСГОП не повысит безопасность поездок на такси. Чтобы доказать вину водителя в ДТП и получить возмещение, пассажиру придётся посетить десятки инстанций, подтверждать факт присутствия в автомобиле во время ДТП и обосновывать размер причинённого ущерба.