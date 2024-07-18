КамАЗ назвал сроки запуска нового самосвала

Новый самосвал КАМАЗ выйдет на рынок во второй половине 2024 год.

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На КАМАЗе подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года. В пресс-службе сообщили, что с начала года предприятие увеличило долю на рынке грузовиков в сегменте магистральных тягачей и самосвальных полуприцепов, а также стабильно удерживает долю в сегменте самосвалов. К тому же, по самосвалам ожидается давно назревшее усиление позиций.

Как сообщили на КАМАЗе, в 2024 году планируется вывод на рынок новых моделей самосвалов поколения К5. На самом деле, на рынок эту линейку КАМАЗ уже выводил – в 2021-м. Но потом случился 2022-й, и модели пришлось фактически «переизобретать» заново, переводя на «санкционно устойчивую» компонентную базу.

Первый экземпляр «антисанкционного» КАМАЗ-6595, строительного самосвала с колесной формулой 6х4, на заводе собрали в ноябре 2023 года, а к концу 2024-го совокупный объем производства КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 (это вариант той же модели, но в четырехосном исполнении – 8х4) должен превысить 500 единиц.

Кроме них, в семейство входит еще полноприводник КАМАЗ-65952 6х6 – крайне интересная модель, которая, судя по всему, отложена на чуть более далекую перспективу. Помимо этого, у КАМАЗа есть еще одна перспективная линейка самосвалов – это карьерные машины Атлант.