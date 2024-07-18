Ретрорейс 2024: солнце, ретроавтомобили и МГУ

14 июля в Москве состоялся ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс», организованный Музеем Транспорта Москвы. В этот раз темой дня стал транспорт 1980–1990-х годов. Под открытым небом были показаны автомобили из частных коллекций и различных московских музеев, а в центре экспозиции разместили семнадцать автобусов разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы. Праздник традиционно прошел на Воробьевых горах на фоне здания МГУ, а самые интересные экземпляры «Ретрорейса» мы собрали в нашей фотогалерее.