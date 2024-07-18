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Ретрорейс 2024: солнце, ретроавтомобили и МГУ

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Фестиваль «Ретрорейс» — это не только выставка. Это выездной лекторий Музея транспорта Москвы, экскурсионные туры по экспозиции, мастер-классы для детей, ярмарка с винтажными вещами.
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Фестиваль «Ретрорейс» — это не только выставка. Это выездной лекторий Музея транспорта Москвы, экскурсионные туры по экспозиции, мастер-классы для детей, ярмарка с винтажными вещами. 
© motor.ru
Также в рамках «Ретрорейса» состоялся второй этап Кубка Москвы по историческому ралли.
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Также в рамках «Ретрорейса» состоялся второй этап Кубка Москвы по историческому ралли. 
© motor.ru
Музей Транспорта Москвы привез на фестиваль целую коллекцию автобусов разных эпох. Они были расставлены в порядке их появления на дорогах столицы, начиная от первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года.
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Музей Транспорта Москвы привез на фестиваль целую коллекцию автобусов разных эпох. Они были расставлены в порядке их появления на дорогах столицы, начиная от первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года. 
© motor.ru
Этот ЗИС-8 воссоздан фактически с нуля на базе шасси пожарного автомобиля ЗИС-11 1936 года выпуска.
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Этот ЗИС-8 воссоздан фактически с нуля на базе шасси пожарного автомобиля ЗИС-11 1936 года выпуска. 
© motor.ru

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На фото единственный уцелевший автобус АКЗ послевоенной эпохи.
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На фото единственный уцелевший автобус АКЗ послевоенной эпохи. 
© motor.ru
Автобус ЗИС-154 1947 года — самого первого года серийного выпуска этой модели. Это единственный сохранившийся ЗИС-154 с полностью рабочей силовой установкой, способный передвигаться самостоятельно.
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Автобус ЗИС-154 1947 года — самого первого года серийного выпуска этой модели. Это единственный сохранившийся ЗИС-154 с полностью рабочей силовой установкой, способный передвигаться самостоятельно. 
© motor.ru
Это ЗИС-155 с передней частью кузова от ЗИЛ-158. Когда в Москве с работы окончательно сняли ЗИС-155, авторемонтный кузовной завод избавился от их комплектующих. Между тем, подмосковные предприятия продолжали эксплуатировать автобусы этой модели, и, когда им требовался ремонт, применяли детали от ЗИЛ-158.
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Это ЗИС-155 с передней частью кузова от ЗИЛ-158. Когда в Москве с работы окончательно сняли ЗИС-155, авторемонтный кузовной завод избавился от их комплектующих. Между тем, подмосковные предприятия продолжали эксплуатировать автобусы этой модели, и, когда им требовался ремонт, применяли детали от ЗИЛ-158. 
© motor.ru
ЗИЛ-158В 1964 года. Был выпущен на Ликинском автобусном заводе.
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ЗИЛ-158В 1964 года. Был выпущен на Ликинском автобусном заводе. 
© motor.ru
Автобус КАвЗ-651А. Модель производилась в 1958–1971 годах.
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Автобус КАвЗ-651А. Модель производилась в 1958–1971 годах. 
© motor.ru

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Это реплика курортного автобуса-кабриолета «Рица», производившегося на Центральных авторемонтных мастерских Сочинского автотреста в 1954–1957 годах.
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Это реплика курортного автобуса-кабриолета «Рица», производившегося на Центральных авторемонтных мастерских Сочинского автотреста в 1954–1957 годах. 
© motor.ru
РАФ-976 1963 года — автобус производства Рижской автобусной фабрики на шасси грузовика ГАЗ-51А.
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РАФ-976 1963 года — автобус производства Рижской автобусной фабрики на шасси грузовика ГАЗ-51А. 
© motor.ru
ЛАЗ-967М «Турист» выпускался в 1970–1975 годах
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ЛАЗ-967М «Турист» выпускался в 1970–1975 годах 
© motor.ru
ПАЗ-652Б 1964 года
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ПАЗ-652Б 1964 года 
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ЛиАЗ-677Б 1975 года
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ЛиАЗ-677Б 1975 года 
© motor.ru

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ГАЗ-32213 1999 года. Изначально микроавтобус работал в войсковой части, а на его базе для Музея Транспорта Москвы воссоздали комплектацию «маршрутки».
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ГАЗ-32213 1999 года. Изначально микроавтобус работал в войсковой части, а на его базе для Музея Транспорта Москвы воссоздали комплектацию «маршрутки». 
© motor.ru
РАФ-2203 производился в Латвии в 1975–1997 годах
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РАФ-2203 производился в Латвии в 1975–1997 годах 
© motor.ru
Частные коллекционеры также показали на «Ретрорейсе» много интересных автомобилей.
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Частные коллекционеры также показали на «Ретрорейсе» много интересных автомобилей. 
© motor.ru
Среди участников второго этапа Кубка Москвы по историческому ралли были не только советские машины, но и иномарки.
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Среди участников второго этапа Кубка Москвы по историческому ралли были не только советские машины, но и иномарки. 
© motor.ru
Например, Buick Super Eight 56-С Convertible 1947 года выпуска.
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Например, Buick Super Eight 56-С Convertible 1947 года выпуска. 
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BMW 2002 1971 года
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BMW 2002 1971 года 
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Saab 96 1978 года
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Saab 96 1978 года 
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А музей Buckets Empire привез к МГУ японские ретроавтомобили. На фото Toyota Crown 1988 года.
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А музей Buckets Empire привез к МГУ японские ретроавтомобили. На фото Toyota Crown 1988 года. 
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Mitsubishi Galant Lambda — под таким именем автомобиль продавался в Японии. В США и ряде других стран он назывался Mitsubishi Sapporo.
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Mitsubishi Galant Lambda — под таким именем автомобиль продавался в Японии. В США и ряде других стран он назывался Mitsubishi Sapporo. 
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Листайте фото, в галерее много красивых машин!
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Листайте фото, в галерее много красивых машин! 
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14 июля в Москве состоялся ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс», организованный Музеем Транспорта Москвы. В этот раз темой дня стал транспорт 1980–1990-х годов. Под открытым небом были показаны автомобили из частных коллекций и различных московских музеев, а в центре экспозиции разместили семнадцать автобусов разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы. Праздник традиционно прошел на Воробьевых горах на фоне здания МГУ, а самые интересные экземпляры «Ретрорейса» мы собрали в нашей фотогалерее.