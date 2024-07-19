Перечислены самые популярные автомобили в Европе

Названы автомобили-бестселлеры европейского рынка.

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На первое место по продажам в первом полугодии в Европе взобрался Dacia Sandero, который в 2022-м и 2023-м занимал вторую строчку. Европейцы купили 143 596 таких машин — на 16 процентов больше, чем за тот же период годом ранее. Румынский хэтчбек сместил с лидерской позиции Volkswagen Golf, которому не помог даже рост продаж на 43 процента: он отстал от Sandero примерно на 20 тысяч реализованных экземпляров.

За Golf следует Renault Clio, на котором остановили выбор 114 623 европейских покупателя — на 15 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. Четвертым с маленьким отрывом стал Volkswagen T-Roc (111 381 штука), а пятым — Peugeot 208 (107 097 штук, +1 процент).

Самым популярным электрокаром остается Tesla Model Y, занявшая восьмое место в общем зачете. За полгода американский бренд продал 101 181 электрокросс, растеряв четверть покупателей. Снижение спроса также зафиксировано у Vauxhall/Opel Corsa (-18 процентов), Hyundai Tucson (-2 процента) и Fiat/Abarth 500 (-20 процентов).

Продажи электрокаров китайского производства подскочили на 26 процентов, движимые успехом Volvo EX30 и MG 4, а также марки BYD. На этом фоне интерес к европейским машинам, напротив, упал на 14 процентов: Volkswagen продал на 26 процентов меньше «электричек», Porsche — на 55 процентов. Однако в ближайшие месяцы рынок выровняется благодаря новым ввозным пошлинам на китайские автомобили, прогнозируют эксперты.

В июне российский авторынок стал пятым в Европе. Лидирует Германия с 297,3 тысячи проданных машин, за ней следуют Франция, Великобритания и Испания.