Раскрыты все характеристики кроссоверов Jetta для РФ

Раскрыты все характеристики кроссоверов Jetta VS5 для РФ. Китайский производитель объявил о старте продаж на российском рынке новых компактных вседорожников. Производство модели налажено в Китае на совместном предприятии FAW и Volkswagen, а россиянам новинка будет предложена в двух комплектациях.

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Автомобиль построен на модульной платформе MQB, его габариты составляют 4 418 мм в длину и 1 841 мм в ширину, объём багажника равен 482 литрам.

В движение паркетник приводит 1,4-литровый наддувный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, с которым сочетается 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 100 секунды, а расход топлива в смешанном цикле равен 7,1 литрам бензина на 100 км пути.

Модель в стандартной комплектации Enjoyment оснащается медиасистемой с 10-дюймовым сенсорным экраном, климат-контролем, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, светодиодной головной оптикой, мониторингом усталости водителя, атмосферной подсветкой салона, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, круиз-контролем, аудиосистемой с 4 динамиками.

Машина в исполнении Glory Plus дополнительно обзавелась двухзонным климат-контролем, подогревом водительского кресла, камерами кругового обзора, функцией складывания зеркал, адаптивным круиз-контролем и расширенным перечнем систем безопасности.

Версии Enjoyment и Glory с приставкой Brilliance отличаются декором чёрного цвета на кузове и в салоне.

Стоимость кроссовера Jetta VS5 в России стартует с отметки 2 952 000 рублей.