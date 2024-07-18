Кому могут предоставить льготы по автокредиту до 50%

В Минпромторге согласились рассмотреть вопрос о новых льготах по автокредитам.

© За рулем

В Минпромторге РФ по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой рассмотрели обращение депутата по вопросу введения в РФ прогрессивной шкалы субсидий кредитным организациям в рамках действующей программы льготного автокредитования, и выразили готовность обсудить введение новых льгот. Об этом говорится в ответе ведомства зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

Отмечается, что совокупный бюджет программы на 2024 году составляет 17,3 млрд рублей. Но на сегодняшний день он уже исчерпан, за исключением лимита на продажи электромобилей и на автокредиты семьям с детьми на территории Дальневосточного федерального округа.

«Минпромторг России готов вернуться к рассмотрению данного вопроса при условии определения дополнительного источника финансирования. Также отмечаем, что позиция Минфина России до настоящего времени в адрес Минпромторга России не поступала», – уточнили в министерстве.



По словам Лантратовой, укрепление института семьи, увеличение рождаемости и поддержка многодетных семей является одной из приоритетных задач государства. Она указала на резкое сокращение населения – эта цифра ежегодно составляет порядка 599 тыс. человек.

«Введение прогрессивной шкалы предоставления субсидий кредитным организациям на покупку отечественного автомобиля для многодетных и молодых семей позволит расширить комплекс мер государственной поддержки и сделает их более адресными», – подчеркивает Лантратова.



Она направила в Правительство РФ предложение о предоставлении скидки в 20% на заем для приобретения отечественного автомобиля молодым семьям, в возрасте супругов до 35 лет, без детей и не покупавших машину ранее. При условии, что цена на автомобиль будет не выше 1,5 млн рублей. Скидку в 30% предлагается предоставлять гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящихся под опекой или под попечительством. При условии стоимости отечественного автомобиля до 2 млн рублей. А для многодетных родителей – скидку в 50% на заем для покупки отечественной машины, стоимостью не выше 3 млн рублей.