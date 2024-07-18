Продажи подержанных машин падают, новых — растут

В России падает спрос на автомобили с пробегом, что во многом обусловлено дефицитом ликвидных машин. В данных условиях ожидается рост цен на подержанные машины, но в этом случае "свежие" экземпляры будут конкурировать с новыми автомобилями.

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Продажи автомобилей с пробегом в июне показали падение впервые за последние пять месяцев. По данным агентства "Автостат", за первый месяц лета россияне купили 499,6 тыс. подержанных машин - это на 0,5% ниже показателя годичной давности и на 2,6% меньше, чем в мае.

Стоит также отметить, что объемы вторичного авторынка в течение весенних месяцев (с марта по май) превышали 500-тысячную отметку, но в начале лета опустились ниже этого значения. Учитывая 10-процентное падение в январе, а также слабую положительную динамику в последние месяцы весны, по итогам первой половины 2024-го вторичный авторынок ушел "в минус", составив 2 млн 748,3 тыс. единиц (-0,2%).

Четверть вторичного авторынка приходится на отечественную марку Lada - в первом полугодии было продано 683,5 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+15%). Второе место, почти с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 287,2 тыс. единиц (-12%). Далее следуют корейские бренды Kia (156,3 тыс. шт., +0,2%) и Hyundai (149,9 тыс. шт., -3%). Замыкает Топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 130,3 тыс. реализованных машин (-10%).

По словам заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Романа Титова, сейчас интерес покупателей замедляется по причине того, что дефицит европейских, японских и корейских моделей с пробегом продолжает сохраняться. Дорогие автомобили вымываются с вторичного рынка, их пополнение происходит в небольших объемах. Таким образом, часть владельцев принимают решение отложить продажу (и соответственно покупку) автомобиля на некоторое время, если не находят для себя замену.

"Вымываются не просто европейские и премиальные машины. С рынка исчезают автомобили с привычными нам состоянием. В связи со старением парка автомобилей с пробегом на рынке появляются машины более старых годов и всё с большими и большими пробегами. А многие покупатели не готовы по старой памяти покупать автомобили с пробегами более 100 тысяч или 150 тыс. км", - рассуждает Роман Титов.

В свою очередь, директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник отмечает, что в июне часть спроса с "вторички" перетянул на себя сегмент новых автомобилей, где специальные условия на покупку были выгоднее, чем стоимость ликвидных моделей до трех лет. К тому же на вторичном рынке наблюдается ограниченное количество ликвидных машин.

Развилка для авторынка

Между тем, дефицит "свежих" и премиальных автомобилей с пробегом сказался на средней цене подержанных машин, которая снижается четвертый месяц подряд. Согласно оценкам "Автостата", в июне 2024 года она составила 1 млн 552 тыс. рублей, что на 0,9% или 14 тыс. рублей меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Если же сравнивать июньский результат с тем, что был в конце 2023-го (1 млн 625 тыс. руб.), то за полгода автомобили с пробегом подешевели в среднем на 4,5%, что в денежном выражении соответствует сумме в 73 тыс. рублей.

Как считает директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков, цены на автомобили с пробегом будут неминуемо расти, даже в условиях небольшого снижения потребительской активности. Это связано с дефицитом предложения во многих сегментах вторичного авторынка.

По оценкам Максима Солодовника, средняя стоимость подержанных машин может увеличиться на 5% во втором полугодии 2024 года, что вызовет спад продаж порядка на 10%. Также ситуация на "вторичке" будет зависеть от таких факторов, как общая экономическая ситуация в стране, наличие и доступность новых машин и автокредитов.

Как прогнозируют в "Автостате", по итогам 2024 года объем вторичного авторынка в базовом сценарии развития составит 5,74 млн машин, что на 0,8% больше по сравнению с прошлым годом (5,693 млн шт.). В пессимистичном сценарии заложен показатель в 5,5 млн автомобилей, что соответствует снижению рынка на 3,5%. А вот оптимистичный сценарий развития предполагает объем в 5,9 млн подержанных машин. Это на 3,6% больше, чем годом ранее, и повторяет итог 2021 года - максимального за последние 10 лет. Между тем, абсолютный рекорд вторичного рынка был зафиксирован в 2014 году - 6,1 млн единиц.

"Большое влияние на ситуацию на вторичном рынке в дальнейшем окажут решения регуляторов по ключевой ставке и изменение курсов валют. При неизменной ключевой ставке и ослаблении рубля рынок активизируется. При неизменных экономических параметрах незначительный спад продолжится в июле и перейдет к небольшому росту в августе, который будет продолжаться до конца года. Условие осуществления оптимистичного сценария при сохранении ключевой ставки - ослабление рубля", - резюмирует Андрей Гришаков.