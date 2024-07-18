Зачем в России ввели пожарную маркировку для электрокаров

В России введена обязательная «пожарная» маркировка электрокаров. С 1 июля 2024 года вступил в действие стандарт на маркировку источника энергии транспортных средств, согласно которому электромобили обязательно должны помечаться специальным знаком с четырёх сторон — на передних боковых, заднем и лобовом стёклах. Электрокары, к сожалению, зарекомендовали себя с пожароопасной стороны, причём потушить их не так уж и просто.

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Маркировка электромобиля представляет собой наклейку — оранжевый ромб с молнией, что является международным стандартом, принятым во всех странах Таможенного союза, кроме Казахстана. У машин на газе — ромбы зеленого цвета. Эта маркировка крайне необходима спасателям и пожарным для оперативного принятия решения при возгорании автомобиля.

По словам специалистов пожарной охраны, которые регулярно отрабатывают различные ситуации на пожаре, потушить электрокар невозможно. Поэтому на тренировках главная задача в такой ситуации — эвакуация пострадавших и изоляция источника возгорания, что происходит с большим риском для спасателей.

При тушении бензинового или дизельного автомобиля применяются стандартные средства — порошковые или углекислотные, а также вода. При тушении газовых автомобилей и автобусов риск увеличивается из-за возможности взрыва баллонов. При пожаре электромобиля пожар распространяется «плавно», что дает возможность эвакуировать из машины пострадавших в случае ДТП. В некоторых ситуациях есть возможность отбуксировать электромобиль.

Но специфика электрического транспортного средства такова, что при пожаре он, скорее всего, сгорит полностью, констатируют специалисты. Всё дело в литиевых батареях, которые, как и любые высоковольтные батареи, подвержены риску короткого замыкания. Причём, в этом случае срабатывает «эффект домино», когда одна за другой будут последовательно выгорать все ячейки. В тяговом аккумуляторе ячеек нескольких тысяч, отсюда длительное ровное горение, которое невозможно потушить. Внешние огнетушители бесполезны из-за хорошей защиты и изолированности батарейных отсеков. Самое главное в этой ситуации — обеспечить безопасность окружающих в критический момент.