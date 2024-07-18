Seat готовит странную замену модели Tarraco

Завершается производство семейного кроссовера бренда Seat, который является близким родственником других SUV концерна Volkswagen. Преемника у него не будет.

Производство среднеразмерного кроссовера Seat Tarraco стартовало в 2018 году, в его основе лежит фольксвагеновская платформа MQB, которая роднит модель с Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. В компании отметили, что «Seat Tarraco пользовался успехом, но преемника у него не будет». Согласно статистике Jato Dynamics, за первые пять месяцев текущего года модель разошлась в Европе тиражом 9465 экземпляров, что на 50% больше, чем в январе-мае 2023-го. Для сравнения, показатель чешского «брата» за тот же период – 33 756 шт. (на 5% меньше).

Как сообщает британское издание Autocar, выпуск Tarraco был прекращён во втором квартале этого года. Теперь, с середины 2024-го, испанский производитель намерен сосредоточиться на новой модели – Cupra Terramar. Этот паркетник был анонсирован ещё в марте 2022 года: тогда будущую новинку, имя которой не было обнародовано, спрятали под слоем ткани. Купра рассекретила название и внешность SUV через несколько месяцев в рамках презентации, посвящённой дальнейшим планам бренда.

Cupra Terramar тоже базируется на «тележке» MQB, по сути, эта новинка станет перелицованной версией модели Audi Q3, отметим, немцы сейчас занимаются разработкой обновлённого паркетника. Производство новинки Cupra будет налажено на заводе концерна VW в Венгрии, где сейчас выпускается соплатформенный кроссовер Audi.

Напомним, габаритная длина Cupra Terramar составляет 4,5 метра, тогда как у актуального паркетника Audi Q3 – 4484 мм, а у версии Sportback – 4500 мм. Для сравнения, у отправленного в отставку Seat Tarraco этот показатель составляет 4735 мм.

Как сообщалось ранее, в 2030 году бренд Cupra намерен стать полностью электрическим, так что кроссовер Terramar окажется последней моделью марки с ДВС. Официальных подробностей о технике новинки пока нет, известно, что у паркетника будут модификации с MHEV-установками и подключаемыми гибридными системами, в основу которых лягут бензиновые двигатели. Ожидается, что у PHEV-версии максимальный запас хода при движении только на электротяге составит около 100 км.

Стоит отметить, что Seat на фоне отказа от Tarraco продолжает заниматься другими своими моделями. Ещё в марте этого года стало известно о рестайлинге Ibiza, Arona, Leon и Ateca. При этом марка представила обновлённые хэтчбек и универсал Seat Leon в середине мая. Напомним, тогда модель лишилась базового мотора, но при этом получила обновки салона в виде более крупных дисплеев.

А в начале последнего весеннего месяца дебютировали посвежевшие Cupra Formentor и Cupra Leon. Эти новинки могут похвастаться «акулим носом» и появлением более мощных топовых версий в гамме.