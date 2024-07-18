Lexus запускает производство спорт кроссовера на базе Toyota Yaris

В виде прототипа Lexus LBX Morizo RR был представлен в начале этого года на Токийском автосалоне, и, как мы и прогнозировали, руководство компании Toyota дало добро на запуск этой модели в серийное производство — сегодня представлена версия для японского рынка.

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Напомним, что Morizo — это гоночный псевдоним Акио Тойоды, председателя совета директоров компании Toyota, обожающего автогонки и спортивные машины. До весны прошлого года Акио Тойода занимал должность гендиректора, именно с его подачи в гамме Toyota появились шедевральные хот-хэтчи Toyota GR Yaris и Toyota GR Corolla, у хот-хэтча GR Corolla была даже именная спецверсия Morizo Edition.

Ещё на стадии премьеры прототипа Lexus LBX Morizo RR пресс-служба японской компании сообщила, что Акио Тойода лично принимал участие в доводке ездовых качеств «заряженного» кроссовера, так что слово Morizo в его названии — это что-то вроде авторской подписи.

Снаружи Morizo RR отличается от прочих версий Lexus LBX увеличенной радиаторной решёткой, новым передним бампером с большими воздухозаборниками по краям и новым, более агрессивно оформленным задним бампером, в который врезаны два круглых выхлопных патрубка. Из-за нового обвеса габаритная ширина кроссовера увеличилась на 15 мм до 1840 мм, а спортивная подвеска и низкопрофильные шины размерности 235/45 R 19 уменьшили высоту на 10 мм до 1535 мм, габаритная длина не изменилась — 4190 мм.

Практически всю техническую начинку Lexus LBX Morizo RR позаимствовал у недавно обновлённого хот-хэтча Toyota GR Yaris, отличия сводятся к уникальным рычагам передней подвески типа McPherson и улучшенной шумоизоляции, потому что бренд Lexus ассоциируется в первую очередь с комфортом. В салоне спортивного кроссовера установлены новые передние кресла с интегральными подголовниками и развитой боковой поддержкой, обновлена графика приборного экрана, педали снабжены алюминиевыми накладками.

Lexus LBX Morizo RR, как и родственный Toyota GR Yaris, оснащён 1,6-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором G16E-GTS, максимальная отдача которого — 304 л.с. и 400 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая МКП либо 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод только полный, с многодисковой муфтой отбора мощности на задние колёса — эта муфта всегда имеет преднатяг, поэтому полный привод считается постоянным. Межколёсные дифференциалы — самоблокирующиеся, типа Torsen. До 100 км/ч Lexus LBX Morizo RR разгоняется за 5,2 с.

На японском рынке Lexus LBX Morizo RR появится в продаже в конце августа по цене от 6,5 млн иен (3,62 млн рублей в переводе по текущему курсу), а тиражом 100 экземпляров будет выпущена спецверсия Bespoke Build с расширенными возможностями кастомизации экстерьера и интерьера — за такую машину производитель просит от 7,2 млн иен (4 млн рублей). Чтобы получить право купить Lexus LBX Morizo RR Bespoke Build, нужно участвовать в специальной лотерее — заявки на неё принимают японские дилеры Lexus до конца текущего месяца.