Новые электрокары Volkswagen пойдут в серию с большой задержкой. Проблемы с модульной платформой SSP (Scalable System Platform) означают, что премьеры перспективных «батарейных» моделей придётся перенести. Источники в корпоративных кругах подтвердили немецкому изданию Handelsblatt, что внедорожник T-Sport задержится на три года (до 2031 года), а преемник ID.4 встанет на конвейер не раньше 2029 года — с опозданием на 15 месяцев.

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Инсайдеры предполагают, что Volkswagen снова столкнулся с трудностями в области программного обеспечения от дочерней фирмы Cariad. Софт разрабатывают настолько медленно, что первоначальные графики выхода новых моделей соблюсти невозможно. Изначально платформа SSP должна была стать массовой в 2025—2026 году, но теперь об этом не идёт и речи.

Volkswagen планировал, что архитектура SSP будет совместима с системами автономного вождения четвёртого уровня. Для электромобилей VW, Audi и Porsche готовят разные вариации платформы, а ещё на SSP собираются перевести коммерческие автомобили Volkswagen Group.

Впрочем, для материнской марки готовится обновление платформы MEB: «тележка» MEB+ появится на серийных «Фольксвагенах» в 2026 году. Чтобы окупить инвестиции в модернизацию «старой» архитектуры, модели Volkswagen на SSP могут задержаться.

В начале июня босс Volkswagen Томас Шефер заявил, что первенец SSP появится на рынке в 2028 году. Вероятно, речь идёт об ID. Golf — электрическом преемнике бензинового бестселлера. Проблемы с софтом вынуждают концерн Volkswagen пересматривать планы, увеличивать инвестиции в ДВС и заключать соглашения с зарубежными партнёрами из Китая и США.