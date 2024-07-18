Кроссовер Jaecoo J7 продолжает дешеветь

Марка Jaecoo снова снизила цену кроссовера J7. В июне кроссовер получил обновлённые комплектации, которые оказалаись дешевле прежних. А сейчас, как выяснило издание «Автоновости дня», для большинства версий введены прямая скидка, размер которой составляет 100 000 рублей.

Как отмечает издание «Автоновости дни», в автосалонах бренда отныне действует «Летнее предложение», которое представляет собой прямую скидку на сумму 100 000 рублей. Оно касается трёх исполнений: Lifestyle 2WD, Ultimate 2WD и Supreme 4WD.

Единственным комплектацией, которая по неизвестной причине не удостоилась скидки, оказалась Active 4WD за 3 479 900 рублей: по своему наполнению этот вариант повторяет Lifestyle 2WD, но имеет полноприводную трансмиссию.

Напомним, что кроссовер J7 — это порождение еще одного искусственно созданного бренда под крылом компании Chery. Об эксплуатационных тонкостях, плюсах и минусах рассказывают пользователи этой модели.