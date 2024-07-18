Эксперт обвинил дилеров в провалах машин Lada

Автоэксперт Попов назвал 2 условия для успешных продаж отечественных машин.

Чтобы автомобили отечественного производства стали более доступными по цене, не нужно повышать стоимость утильсбора для иномарок, лучше предоставить льготы на российские машины и исключить дилеров из продаж. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов.

«Для этого необязательно снижать цены непосредственно в автосалонах — можно, например, предоставить льготы на обслуживание российских машин в автосервисах. Снизить цены также поможет исключение из цепочек продаж дилеров. Для этого нужно открыть представительство АВТОВАЗ в крупных городах и продавать автомобили напрямую», – убежден эксперт.



Минпромторг намерен увеличить утилизационный сбор на ввозимые в РФ автомобили на 70-85% c 1 октября этого года. Затем каждый год будет индексация утильсбора на 10-20% ежегодно вплоть до 2030 года. Комментируя эту новость, Попов высказал свое мнение.

«Некоторое время назад глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что повышение утильсбора для ввозимых автомобилей защитит отечественного автопроизводителя. Сейчас Минпромторг принял решение реализовать данное предложение. Вторая цель – убедить китайцев перенести производство своих автомобилей в Россию. Тогда утильсбор был бы меньше», – рассуждает автоэксперт.



Повышение утильсбора не повысит привлекательность отечественных автомобилей для покупателей, убежден Попов.

«Людям нужно рассказывать о преимуществах автомобилей Lada Aura и Lada Vesta, но дилеры не хотят этим заниматься», – предполагает эксперт.



Попов говорит, что на месте отечественных производителей он бы первым делом задался вопросом, почему по ТВ показывают только рекламу китайских брендов, а не российских.