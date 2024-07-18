BYD рассказала о планах на собственный автопилот

BYD разрабатывает собственную технологию интеллектуального вождения. О намерении компании BYD разработать и внедрить собственную технологию интеллектуального вождения для машин стоимостью меньше 20 тысяч долларов в течение следующих трёх лет заявил генеральный директор серии Ocean Чжан Чжоу.

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В настоящем команда разработчиков состоит из нескольких тысяч человек и полностью укомплектована. Ей выделено значительное финансирование, чтобы успешно продолжались работы по внедрению инноваций, которые обеспечат максимальный комфорт автолюбителям. Главная задача сейчас — улучшить функции автономного вождения и автоматической парковки. При этом компания не намерена прибегать к сотрудничеству с кем-либо и продолжит самостоятельно работать над системой интеллектуального вождения. Это решение укрепит и повысит конкурентоспособность BYD на рынке.

Для производителя принципиально сохранить доступность автомобилей при расширении инновационных функций за счёт снижения производственных затрат, подчеркнул Чжан Чжоу.

Компания будет внедрять самые разные функции для машин массового производства. Так, флагманская модель BYD Denza Z9GT сейчас имеет два компрессорных холодильника с функциями охлаждения и нагрева.